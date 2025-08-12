أسامة كمال ناعيا علي المصيلحي: فقدنا قامة وطنية بارزة ورمزا للكفاءة والنزاهة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نعى الإعلامي أسامة كمال، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء؛ بعد صراع مع المرض.

وقال كمال خلال برنامجه "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، مساء الثلاثاء، إنّ المصيلحي لا يجب وصفه بـ"الوزير السابق" فقط باعتبار ذلك يكون تقليلا من شأنه وحقه، واصفا إياه بـ"الشخص المنضبط".

وأضاف: "الوزير علي المصيلحي كان راجل جدع.. ومواقفه مع البسطاء كثيرة ومتعددة وعميقة"، مبرهنًا على تصريحاته بفوز مصيلحي بالانتخابات التشريعية في دائرته بالشرقية رغم كونها أحد معاقل جماعة الإخوان. وتابع مترحما على المصيلحي: "رحم الله الدكتور علي المصيلحي، إنسان وطني ومعطاء، سأفتقده كقامة وطنية بارزة، وكصديق عزيز وأخ مخلص، ورمز للكفاءة والنزاهة"، لافتًا إلى أنه تعرض لهجوم عنيف؛ لم يكن يستحقه.

وأكد "كمال" أن الراحل "ظُلِم" مرارا وتكرارا وكان يرفض الدفاع عن نفسه.

ورحل اليوم الثلاثاء على المصيلحي، عمر ناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض .

وشعل المصيلحي منصب هو وزير التموين بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى، وشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وتقدم بالاستقالة بعد ترشيحه لشغل منصب وزير التموين، وشغل سابقًا منصب وزير التضامن الاجتماعي.