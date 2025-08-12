 أسامة كمال ناعيا علي المصيلحي: فقدنا قامة وطنية بارزة ورمزا للكفاءة والنزاهة - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 11:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

أسامة كمال ناعيا علي المصيلحي: فقدنا قامة وطنية بارزة ورمزا للكفاءة والنزاهة


نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 11:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 11:51 م

نعى الإعلامي أسامة كمال، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء؛ بعد صراع مع المرض.

وقال كمال خلال برنامجه "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، مساء الثلاثاء، إنّ المصيلحي لا يجب وصفه بـ"الوزير السابق" فقط باعتبار ذلك يكون تقليلا من شأنه وحقه، واصفا إياه بـ"الشخص المنضبط".

وأكد "كمال" أن الراحل "ظُلِم" مرارا وتكرارا وكان يرفض الدفاع عن نفسه.

ورحل اليوم الثلاثاء على المصيلحي، عمر ناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض .

وشعل المصيلحي منصب هو وزير التموين بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى، وشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وتقدم بالاستقالة بعد ترشيحه لشغل منصب وزير التموين، وشغل سابقًا منصب وزير التضامن الاجتماعي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك