نتنياهو: النظام الإيراني دمر ثروة بلاده بإهدار مليارات الدولارات على دعم حماس وحزب الله والحوثيين

- نتنياهو يوجه رسالة للشعب الإيراني: وجود إيران حرة لن يكون حلما إذا أردتم ذلك

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم كلمة مباشرة إلى الشعب الإيراني.

وزعم نتنياهو في كلمة متلفزة، اليوم الثلاثاء، أن النظام في طهران دمر ثروة البلاد وأهدر مئات المليارات من الدولارات على دعم حماس وحزب الله والحوثيين بدلاً من تطوير مستشفيات ومدارس وطرق إيران.

ونقل نتنياهو في كلمته اقتباسًا لهرتسل عن الدولة اليهودية قائلاً: "إذا أردتم، فلن يكون حلماً"، مضيفًا: "وأنا أقول لكم: إذا أردتم، فلن يكون وجود إيران حرة حلماً".

وختم نتنياهو كلمته بالدعوة إلى العمل والقتال من أجل الحرية، مشددًا أن الوقت الآن هو وقت الفعل والتغيير.