أفاد البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب سيعقد بصيغة "ثلاثة مقابل ثلاثة"، وليس "واحد مقابل واحد"، بمشاركة الوزراء.

وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "تحول الاجتماع الثنائي المُخطط له سابقا بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين إلى اجتماع ثلاثي. فسينضم إلى ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، مقابل بوتين ومسؤولين روسيين آخرين"، بحسب موقع روسيا اليوم الاخباري.

وأضافت أن "اجتماع الغداء الثنائي المُوسع، سيضم أيضا روبيو وويتكوف ووزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الدفاع بيت هيغسيث وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز".

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، أن محادثات الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب قد تستغرق ما لا يقل عن 6 إلى 7 ساعات.

وأوضح أن اللقاء سيبدأ بمحادثات ثنائية بين الرئيسين، ثم بمشاركة المساعدين، تليها مفاوضات موسعة مع الوفدين، وقد تشمل غداء عمل، على أن تختتم بمؤتمر صحفي مشترك للزعيمين.

ومن المقرر أن يعقد مساء اليوم عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت موسكو لقاء قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا، لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني والعلاقات الثنائية بين البلدين.