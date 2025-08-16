سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على توجيه رسالة لـ محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب طرده في مبارة فاركو بالدوري.

وشارك هاني في فوز الأهلي على فاركو بربعاية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدروي.

وتمكن هاني من صناعة الهدف الأول بعد عرضية متقنة، تمكن محمد شريف من تسجيلها في منتصف الشباك.

وتحصل محمد هاني على إنذارين في الدقيقتين 82 و90 من عمر المباراة ليتم طرده وسيغيب اللاعب عن مباراة الفريق أمام غزل المحلة المقبلة في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشارك الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك مجموعة من الصور لمحمد هاني أثناء مباراة فاركو بتعليق «مستر أسيست».