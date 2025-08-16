قال المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن ما يحدث في السوق من انخفاض أسعار السيارات يمثل «براءة لذمة تجار السيارات» من الاتهامات بالجشع، مشيرا أن الأزمة كانت دائما مرتبطة بآلية العرض والطلب؛ نتيجة شحية المعروض في السوق.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» تراجع الأسعار إلى ثلاثة أسباب؛ أولها التوجه نحو «توطين صناعة السيارات»، بافتتاح 7 مصانع جديدة خلال السبعة أشهر الماضية، مع انتظار تجاوز العدد 10 مصانع بنهاية العام.

وأضاف أن السبب الثاني، يكمن في استقرار سعر صرف الدولار بعد صفقة رأس الحكمة، والذي انعكس إيجابا على تكاليف الاستيراد والتصنيع، مشيرا إلى أن السبب الثالث والأكثر أهمية من وجهة نظره، أن مصر «أكثر دولة استفادت من الحرب الاقتصادية العالمية الثالثة» بين الصين والولايات المتحدة.

وأوضح أن التوترات التجارية دفعت الصين للبحث عن أسواق بديلة لتكون مركزا لصناعاتها، مشيرا إلى أن مصر كانت الشريك الأمثل بفضل العمالة الماهرة والتوجه الرئاسي لدعم الصناعة.

وذكر أن الانخفاض في أسعار السيارات الجديدة «الزيرو» يتراوح بين 20% إلى 25%، في حين تراجعت أسعار السيارات المستعملة بنسب تتراوح بين 15% إلى20%.

وقدم نصيحة للمستهلك، قائلا: «بالنسبة للسيارات التي تتراوح أسعارها بين 700 ألف إلى 1.5 مليون، هذا هو وقت الشراء الأمثل، الانخفاض قوي جدًا بين 20 إلى 25%، أما السيارات من مليون ونصف وحتى 3 ملايين جنيه، فيمكن للمشتري الانتظار حتى نهاية العام، من المتوقع حدوث انخفاضات مع افتتاح المزيد من المصانع».