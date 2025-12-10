تشهد مدينة جدة السعودية منذ أمس الاثنين هطول أمطار غزيرة أدت إلى إغلاق الشوارع.



وأظهر مقاطع فيديو متداولة غرق الشوارع وجريان المياه على طول الطريق، حتى وصلت إلى تغطية جنوط السيارات بسبب ارتفاع منسوبها.



في غضون ذلك، حدث المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم الثلاثاء فترة الإنذار الأحمر على مدينة جدة إلى الساعة السادسة، مشيرا إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة.



وأوضح المركز أن الأمطار ستكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وبانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.