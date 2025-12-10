فحوصات جديدة لكريم فؤاد بعد إصابته في كأس العرب

أكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن كريم فؤاد، لاعب الأحمر، سوف يخضع لفحص طبي جديد عقب العودة من قطر، ونهاية المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وأوضح أن الجهاز الطبي سوف يحدد برنامج العلاج الطبيعي للاعب، والتأهيل الخاص بالفترة المقبلة، بناء على فحص تطورات حالته، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في البطولة.

وخضع كريم فؤاد لتدريبات علاجية في قطر عقب الإصابة التي قد تعرض لها، فيما يبدأ استكمال فقرات العلاج الطبيعي على هامش تدريبات الفريق بداية من الغد.