 مستشار رئيس فلسطين: مصر تبذل جهدا خارقا لوقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
الجمعة 15 أغسطس 2025 10:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

مستشار رئيس فلسطين: مصر تبذل جهدا خارقا لوقف إطلاق النار في غزة


نشر في: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 10:24 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 10:24 م

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه قد آن الأوان للخروج من الدوامة الحالية التي أحدثتها الحرب في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، إلى أنه منذ أن تجددت الاعتداءات الإسرائيلية بعد الهدنة الأخيرة وحتى الآن، يدور الوضع في حلقات مفرغة بين مقترح من هنا وآخر من هناك، مع استمرار سقوط الشهداء والمصابين.

وتابع: «مصر تبذل جهدًا خارقًا ونحن مطلعون على هذا الجهد، وكذلك دولة قطر، فالجميع يبذل جهودًا مضنية من أجل الوصول إلى وقف العدوان وحقن الدماء».

وتابع: «أول وأهم الأولويات، قبل أي تفاصيل أخرى، هو أن نحمي أبناء شعبنا وأطفالنا، ونحافظ على ما تبقى من حياة لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نحن نشد على يد مصر وعلى يد قطر، ونقدر جهودهما، ونقف خلفهما في كل ما يبذلانه من مساعٍ».

وأكد الهباش، أن حركة حماس عليها أن تُغلّب المصالح الوطنية العليا على رؤيتها الحزبية الضيقة، وأن تكون مصلحة الشعب فوق أي اعتبار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك