الرئيس الألماني يعلن مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير: العالم ينتظر بفارغ الصبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم، أنه سيشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بعد غد السبت.

وقال الرئيس الألماني، في فيديو نشرته سفارة ألمانيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": سأسافر للقاهرة لحضور حدث ثقافي خاص للغاية، في إشارة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال الرئيس الألماني، إن هذا المتحف الرائع الجديد يعرض أكثر من مائة ألف قطعة أثرية من مصر القديمه بما في ذلك قناع الملك توت عنخ آمون.

وأشار الرئيس الألماني إلى مشاركة شركات هندسية معمارية في تصميم قاعة توت عنخ آمون.

وتابع الرئيس الألماني: ينتظر العالم بفارغ الصبر افتتاح المتحف وأنا أيضا.

ومضى الرئيس الألماني قائلا: اغتنم هذه الفرصة للتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والعديد من رؤساء الدول الذين سيحضرون الافتتاح عن الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط و الشرق الأدنى بأكملها.

من جهته، قال السفير الألمانى بالقاهرة يورجن شولتس: متحمسون جداً لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف السفير الألماني: يسعدنا أن يزور وفد رفيع المستوى بقيادة الرئيس الألماني القاهره بهذه المناسبة.

وتابع: نشارك المصريين فرحتهم، الشعب المصري بأكمله من حقه أن يفخر بهذا الافتتاح الكبير وسيكون حدثا رائعا.