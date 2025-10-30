 حالات إنفلونزا الطيور تواصل الارتفاع في ألمانيا وتصل إلى 9 ولايات - بوابة الشروق
الخميس 30 أكتوبر 2025 9:57 م القاهرة
حالات إنفلونزا الطيور تواصل الارتفاع في ألمانيا وتصل إلى 9 ولايات

د ب أ
نشر في: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 9:50 م | آخر تحديث: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 9:50 م

أعلن معهد فريدريش لوفلر، المسؤول عن مراقبة صحة الحيوانات اليوم الخميس أن إنفلونزا الطيور انتشرت حاليا في مزارع الدواجن في تسع من الولايات الألمانية الـ 16، حث تم تسحيل 45 تفشيا منذ مطلع سبتمبر.

وارتفع عدد التفشيات بواقع ستة مقارنة بما سجله المعهد حتى أمس الأربعاء.

وذكرت المتحدثة باسم المعهد إن المرض ما زال ينتشر سريعا، وأنه تم إعدام ما يربو على 500 ألف حيوان بالمزارع على مدار الشهرين الماضيين نتيجة للتفشي.

وسجلت ولاية سكسونيا السفلى أكبر عدد من الحالات حتى الآن، حيث تم تأكيد حالات عدوى في 13 مزرعة دواجن، وتلتها ولاية براندنبورج شرقي البلاد بسبع مزارع وولاية ميكلنبورج-فوربومرن بست مزارع.


