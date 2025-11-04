حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن سياسات المناخ الحالية تضع كوكب على مسار ارتفاع فى درجة الحرارة بمقدار 8ر2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة.

وأفاد تقرير نشرته البرنامج الذي يتخذ من نيروبي مقرا له اليوم الثلاثاء بأن تجاوز عتبة الـ 5ر1 درجة الحاسمة سيحدث "في غضون العقد المقبل على الأرجح".

ويسعى المجتمع الدولي لإبقاء معدل الاحترار دون هذا الحد لتجنب الآثار الأشد عنفا للتغير المناخي.

ويقدم تقرير الأمم المتحدة للعام الجاري توقعات مستقبلية أفضل بصورة طفيفة، ففي العام الماضي، كان من المتوقع ارتفاع درجة الحرارة بواقع 3.1 درجة مئوية بناء على السياسات الحالية المتبعة.

وعلاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن درجة الحرارة سترتفع بما يتراوح بين 3ر2 و 5ر2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، بافتراض أنه سيتم تطبيق جميع التعهدات المناخية الوطنية بالكامل. وتراوحت توقعات العام الماضي بين 6ر2 و 8ر2 درجة مئوية.

ورغم ذلك، يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن التعديلات المنهجية مسؤولة عن 1ر0 درجة مئوية من هذا التحسن، بينما يضيف انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس بشأن المناخ حوالي 1ر0 درجة مئوية إلى الإجمالي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "هذا تقدم، ولكنه لا يقترب من القدر الكافي". وفي ظل الخطط الحالية، ما زالت المؤشرات تشير إلى "انهيار مناخي".

ولتحقيق هدف 5ر1 درجة مئوية، يستلزم الأمر خفض الانبعاثات بنسبة 55% خلال السنوات العشر المقبلة مقارنة بـ 2019، وبنسبة 35% للبقاء دون مستوى درجتين مئويتين على الأقل.