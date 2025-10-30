اليونيفيل تعرب عن قلقها إزاء التوغل الإسرائيلي المسلح في بلدة بليدا جنوبي لبنان

أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان " اليونيفيل" عن قلقها إزاء التوغل الإسرائيلي المسلح في بلدة بليدا في جنوب لبنان فجر اليوم الخميس، معتبرةً أنه يمثّل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ولسيادة لبنان.

وقالت " اليونيفيل" في بيان لها اليوم الخميس،" يمثّل هذا العمل الإسرائيلي شمال الخط الأزرق انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ولسيادة لبنان".

وجدّدت " اليونيفيل" "دعوتها لجميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية، وتلفت إلى أن بسط سلطة الدولة من خلال مؤسساتها هو جوهر القرار 1701".

وتابع البيان "في هذا الوقت، تبقى اليونيفيل على تواصل مع القوات المسلحة اللبنانية بشأن الحادث".

وكانت قوة إسرائيلية قد توغّلت بعد منتصف الليل الماضي في بلدة بليدا في جنوب لبنان واقتحمت مبنى بلدية البلدة وقتلت الموظف إبراهيم سلامة الذي كان يبيت في المبنى .