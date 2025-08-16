شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن ما يسمى «إسرائيل الكبرى» التي تحدث رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خرافات لا أصل لها، مؤكدا أنها «لا علاقة لها بالدين، وليست سوى متاجرة بالدين».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية «صدى البلد» أن هذه الخرافات ليست سوى غطاء ديني زائف يستخدمه «الكيان الصهيوني» لخدمة مطامع استعمارية في المنطقة، مشيرا إلى أن «العدو استعجل وكشف نفسه ومطامعه للدنيا وللعالم كله».

وأكد أن العقيدة الإسلامية ترفض التفريط في الدين أو الأرض أو العرض، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف الذي يعد الموت دفاعا عن النفس أو العرض أو المال شهادة، مشددا أن «أرضنا هي عرضنا».

ووجه نداءً للدول العربية، قائلا: «أوجه ندائي إلى أمتنا العربية والإسلامية وبخاصة في المنطقة، وأقول لهم العدو لا صديق له، لا يرقبون فيكم إلّا ولا ذمة، ونقول لهم أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض، فهذا العدو لا أمان ولا صديق له، ولن يبقي على أحد».

وتابع: «الكيان الصهيوني يستهدف الأمة العربية والإسلامية» مؤكدا أن «أحدا لن يكون بمنجاة عن الخطر ما لم نوحد صفنا».

ودعا إلى موقف عربي وإسلامي قوي وموحد لمواجهة «الغطرسة الصهيونية والهمجية البربرية التي لم يشهد التاريخ مثلها».

وأكد أن قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف هو «خط الدفاع الأول عن الأمة العربية والإسلامية»، مشيرا إلى هذا المبدأ يمثل عقيدة مصر الراسخة في دعمها القضية الفلسطينية.