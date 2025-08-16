زيزو يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي وفاركو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجح الأهلي في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فاركو، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

واستضاف الأهلي نظيره فاركو على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري نايل.

وحصد أحمد زيزز جائزة رجل مباراة الأهلي وفاركو في إطار منافسات الجولة الثانية، من الدوري المصري الممتاز.

وقاد زيزو الأهلي للفوز على فاركو برباعية مقابل هدف وحيد وأحرز اللاعب هدفان في تلك المباراة.

وبهذا الفوز يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد فاركو عند نقطة واحدة في المركز الـ 18.