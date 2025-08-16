رفض النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، حجب منصة «تيك توك» من مصر.

وقال في تصريحات لقناة «الشمس»، إن «هذه المنصة لها استخدامات إيجابية لا يمكن إغفالها كالدور الذي تلعبه في الترويج للمذابح وحرب الإبادة التي تتم ضد الفلسطينيين ومواجهة الدعاية المضادة والرواية الصهيونية».

وأضاف أن الحل يبدأ أولا عبر تحصين المجتمع وإيجاد مادة ثقافية، واقتحام هذا المجال بمحتوى إيجابي يجذب عناصر المجتمع، إلى جانب المراقبة وتطبيق القانون على المخالفين؛ وليس الحجب أو المنع.

وأوضح أن الدولة تمتلك بالفعل أدوات للسيطرة، متمثلة في مباحث الإنترنت القادرة على تتبع المخالفات والقبض على مرتكبيها، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تُعتمد كوسيلة إثبات وإعلان قضائي.

وأشاد بـ «يقظة الأجهزة الأمنية» وإلقاء القبض على «التيك توكرز» المتجاوزين، معتبرا أن هذه الإجراءات الحاسمة تشكل رادعا قويا وتطبق المثل الشعبي «اضرب المربوط يخاف السايب».

واعتبر أن هذه الظاهرة «تجاوزت الحدود وارتكبت كل الموبقات»، مشيرا إلى كشف التحقيقات عن ارتباطها بالربح المادي المهول الذي وصل إلى حد «غسيل الأموال».

ورأى أن الأزمات الاقتصادية قد تدفع البعض للبحث عن «الربح السريع» عبر طرق غير مشروعة، مشددا أن المواجهة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، من التعليم والإعلام والثقافة لـ«تحصين المجتمع وزيادة مناعته» وتشكيل وعي الأجيال الجديدة، وتقديم محتوى جيد يعالج قضاياهم، بدلا من ترك الساحة فارغة للمحتوى الهدام.