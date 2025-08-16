شهدت قائمة فريق الكرة الأول لنادي الزمالك، لمواجهة نظيره المقاولون العرب مفاجآت بالجملة، وذلك خلال اللقاء الذي سيجمع الفريقان في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك والمقاولون العرب مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.

واستقر المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا على استبعاد الأنجولي شيكو بانزا لأسباب تأديبية، كما استبعد كلًا من سيف الدين الجزيري والحارس مهدي سليمان لأسباب فنية.

بينما تشهد القائمة ظهور أول لـ صفقة الزمالك الجديدة الجناح البرازيلي خوان ألفينا، بالإضافة إلى تواجد الفلسطيني عدي الدباغ.

تجدر الإشارة إلى أن السبب وراء استبعاد شيكو بانزا، هو سبب تأديبي وذلك بعد تصرفه الأخير في مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، حيث ظهرت ملامح الغضب خلال استبدال اللاعب في الشوط الثاني.