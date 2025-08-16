إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل صاحب مقطع الفيديو المتداول عن المتحف المصري الكبير، وذلك عقب استجوابه وإنكاره ما وُجه إليه من اتهامات.

وأكد خلال التحقيقات، أن الغرض من تصوير المقطع ونشره كان الترويج للمتحف، وليس لأية أهداف أخرى.

وقررت وزارة السياحة والآثار، التنازل عن البلاغ المقدم ضد عبد الرحمن خالد، صاحب الفيديو الترويجي للمتحف المصري الكبير الذي استخدم فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي لظهور النجمين محمد صلاح وليونيل ميسي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على عبد الرحمن خالد، بناءً على محضر محرر من وزارة السياحة، التي اعتبرت الفيديو مخالفًا للإجراءات المعتمدة في إنتاج المواد الترويجية للمتحف، نظرًا لعدم حصوله على التصاريح اللازمة قبل النشر.