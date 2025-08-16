وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن وقف الحرب الروسية- الأوكرانية، بأنه كان «بنّاء للغاية»، مؤكدا أنه شهد «الكثير من نقاط الاتفاق».

وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك، إلى التوافق على «معظم النقاط المهمة» بين الجانبين، لافتا إلى استمرار بعض الموضوعات التي لم يتم حلها؛ لكن تم إحراز تقدما جيد في مسار المفاوضات.

وأعلن أنه بصدد التواصل بقادة حلف الناتو والرئيس الأوكراني بعد فترة قصيرة من أجل اطلاعهم على نتائج الاجتماع، مشيرا إلى أن الأمر يعود إليهم إذا أرادوا أن يوافقوا.

وشدد على وجود تطلع مشترك لإنهاء الصراع، قائلا: «نتطلع إلى إنهاء النزاع الروسي-الأوكراني، وحققنا تقدما عظيما اليوم في ظل العلاقة الممتازة التي تجمعني بالرئيس بوتين».

وشدد على أن الاجتماع يعد بداية فترة جديدة للتعامل مجددًا مع روسيا، مؤكدا أن المحادثات كانت «منتجة إلى أبعد الحدود».

وتابع: «اتفقنا على عدد كبير من النقاط، عدا عدد قليل جدا من النقاط المتبقية والتي ليست مهمة جدًا»، مضيفا: «نحن نريد أن نضع حدا لعمليات القتل، والرئيس بوتين يريد إنهاء الأمر تماما، مثلي».

واختتم الرئيس الأمريكي بالإعلان أن «الاجتماع المقبل سيكون في موسكو».