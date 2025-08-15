مصرع طفل غرقا بحمام سباحة مركز التنمية الشبابية ببني سويف الجديدة

لقى طفل مصرعه غرقًا في حمام سباحة مركز التنمية الشبابية شرق النيل بمركز بني سويف، وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف الشرطة والنيابة.

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 15 عامًا إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وقد لقي مصرعه غرقًا في إحدى حمامات السباحة.

وتحت إشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تبين من التحريات الأولية لمباحث مركز بني سويف، أن الجثة لطفل يدعى آدم محمود سيد، 15 سنة، يقيم بقرية بني هارون مركز بني سويف، وقد توفي غرقًا في حمام السباحة بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف الشرطة والنيابة، وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الواقعة