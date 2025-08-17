نظَّم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، ندوة بعنوان "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا: قراءة تحليليَّة"، قدَّمها الدكتور سمير بودينار، مدير مركز الحكماء لبحوث السلام.

وخلال الندوة قدَّم الدكتور سمير بودينار قراءة تحليليَّة لكتاب "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا"، وهو من أحدث الإصدارات المترجمة للحكماء للنشر، أكَّد خلالها أن الإسلاموفوبيا تعني التخويف المرضي بتعمدٍ و قصدٍ للإسلام؛ من خلال الاعتماد على جزئيات مشوهة، واستخدام أسلوب الكراهية المصطنعة القائمة على الترويج للأكاذيب والحد من قدرة المسلمين عن التعبير عن أنفسهم بشكل حقيقي.

وأضاف مدير مركز الحكماء لبحوث السلام أنَّ هناك العديد من الأساليب التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة هذه الظاهرة، منها المواجهة القانونيَّة، والمعرفة الدقيقة والمتابعة المستمرة للظاهرة للوقوف على معدلات الحوادث في دُورِ العبادة وغيرها، ورصد خطابات الإعلام المتحيزة والعمل على مواجهتها من خلال تفنيد تصورات التهديد الإسلامي ووضعها في نطاقها.

ودعا إلى ضرورة وجود خطَّة عمل واضحة لدى المؤسسات الدينية المعنيَّة بالعمل من أجل بيان الصورة الحقيقية للإسلام وما يدعو إليه من قيم إنسانية سامية تؤكِّد الحوار والتسامح والتعايش المشترك، مؤكدًا أنَّ مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يبذل جهودًا حثيثةً لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والحد من انتشارها وتعزير قيم المواطنة الكاملة والاندماج الإيجابي للمسلمين في مجتمعاتهم.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين للمرة الرابعة على التَّوالي بجناح خاص في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي وذلك خلال الفترة من 9 : 17 أغسطس الجاري، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز ثقافة الحوار وترسيخ قيم التعايش والسلام حول العالم.