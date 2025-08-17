نيوكاسل يظفر بخدمات جاكوب رامسي في صفقة قياسية مع أستون فيلا

حسم نادي نيوكاسل يونايتد صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي جاكوب رامسي، قادماً من أستون فيلا، في عقد بلغت قيمته 39 مليون جنيه إسترليني، مع متغيرات إضافية تصل إلى 5 ملايين مرتبطة بالأداء.

اللاعب البالغ 24 عاماً، الذي تخرّج من أكاديمية فيلا وخاض معه 167 مباراة منذ ظهوره الأول عام 2020، لم يكن ضمن قائمة فريقه السابقة أمام نيوكاسل في افتتاح الدوري الإنجليزي، ليفتح الباب سريعاً أمام انتقاله إلى ملعب "سانت جيمس بارك".

وأعرب رامسي عن حماسه للخطوة الجديدة قائلاً: "سعيد للغاية بالانضمام إلى نيوكاسل. أجواء النادي والجماهير الحماسية تجعلني متحمساً لخوض هذا التحدي. المدرب إيدي هاو لعب دوراً كبيراً في قراري، لأنه يملك رؤية واضحة لتطوير اللاعبين"، مضيفاً أن أسلوبه يتناسب مع طموحات الفريق.

اضطر فيلا لبيع لاعبه بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالرقابة المالية، التي تشترط ألا تتجاوز أجور اللاعبين نسبة 70% من الإيرادات. ورغم أن راتب رامسي لم يكن ضخماً، فإن الصفقة وفرت للنادي دخلاً صافياً يسمح له بالتحرك في سوق الانتقالات نحو تدعيم الدفاع والهجوم.

نيوكاسل من جانبه، يسعى لتعويض رحيل شون لونغستاف إلى ليدز يونايتد، بالإضافة إلى إصابة جو ويلوك التي أبعدته لفترة طويلة. ويرى هاو أن رامسي قادر على تقديم الإضافة في مركز لاعب الوسط الهجومي أو حتى كجناح أيسر، مما يمنحه مرونة تكتيكية أكبر.

وبهذا الانتقال، يفتح رامسي صفحة جديدة في مسيرته، بعد أن عانى في الموسمين الماضيين من سلسلة إصابات أبعدته لأكثر من 270 يوماً، مكتفياً بتسجيل هدف واحد فقط خلال 29 مباراة في الدوري الموسم الماضي.