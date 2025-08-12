أسوشيتدبرس: إسرائيل تبحث مع جنوب السودان نقل سكان غزة إلى أراضيها

في إطار حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها اسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، تحاول حكومة المستوطنين جاهدة لتهجير ما تبقى من سكان القطاع.

من بين الدول التي تزعم تل أبيب أنها قد تستقبل سكان القطاع، دولة جنوب السودان التي زار وزير خارجيتها إسرائيل مؤخرا والتقى بقادة المستوطنين.

تضيف وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن إسرائيل تُجري محادثات مع جنوب السودان لبحث إمكانية نقل سكان غزة إلى أراضيها.

ولم يُحدد التقرير، الذي استشهد بستة مصادر مشاركة في المحادثات، مدى التقدم الذي أحرزته المحادثات بين البلدين.

ومنذ بداية العدوان وتل أبيب تطرح اسماء دول منها عربية وإسلامية وافريقية زاعمة أنها قد تقبل باستقبال سكان قطاع غزة.

وبحسب التقرير الأمريكي فقد رفضت وزارتا الخارجية الإسرائيلية في تل ابيب وجنوب السودان التعليق على التقرير، وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الإدارة لا تعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة.

ونقل التقرير عن مستشار أمريكي قوله إنه تلقى إحاطة من مسئولين أمريكيين كبار بشأن المحادثات، وأن وفدًا إسرائيليًا يعتزم زيارة المنطقة لدراسة إنشاء مخيمات للفلسطينيين، على الرغم من عدم تحديد موعد الزيارة بعد. وأضاف أن إسرائيل ستمول المخيمات على الأرجح.

وقال مسئولان مصريان لوكالة أسوشيتد برس إنهما على علم منذ أشهر بمحاولات إسرائيل لإيجاد دولة توافق على قبول الفلسطينيين، بما في ذلك المحادثات مع جنوب السودان، بل ويعملان حتى على إقناع الدولة الأفريقية بعدم قبولهم.