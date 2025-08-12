يوسف عبد الغني: الجمهور كان الدافع الأكبر للتأهل لربع نهائي مونديال اليد

أعرب يوسف عبد الغني، قائد منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم تحت 19 عامًا، والمقامة في مصر حتى 17 أغسطس الجاري تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري كان دافعًا قويًا لتحقيق التعادل الثمين أمام منتخب الدنمارك.

وجاءت تصريحات عبد الغني عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب في اللقاء، بعد تألقه اللافت بتسجيله 8 أهداف من 8 محاولات بنسبة نجاح 100%، ليسهم في تعادل منتخب مصر مع نظيره الدنماركي بنتيجة (29–29)، وضمان بطاقة العبور لربع النهائي.

وقال قائد المنتخب في تصريحاته لقنوات "أون سبورت": "استعدينا جيدًا للمباراة، وكنا نعلم أن الفوز أو التعادل هو الطريق الوحيد للتأهل. لم يكن مقبولًا أن نودع البطولة ونحن نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا. وبعد فوز التشيك على اليابان بفارق 15 هدفًا، كان علينا القتال حتى صافرة النهاية".

وأضاف: "جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، وبذلوا أقصى ما لديهم داخل الملعب، ونحن في غاية السعادة بتحقيق هذا الإنجاز".

واختتم عبد الغني بتوجيه رسالة للجماهير: "تفاجأنا بالحضور الجماهيري الكبير، وكانوا الحافز الأكبر لنا أمام أحد أقوى منتخبات العالم. ننتظر دعمهم في ربع النهائي، ونعدهم بمواصلة إسعادهم".

وتقام البطولة تحت شعار "مصر تستقبل العالم" بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها مصر هذا العام.