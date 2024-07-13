طلاب الثانوية العامة بفيصل: امتحان التفاضل متوسط المستوى والوقت لم يكن كافيا

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عبر عدد من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة بمدارس الثانوية العامة بمنطقتي فيصل والهرم عن ارتياحهم من امتحان مادة التفاضل والتكامل بشكل عام.

وأضاف الطلاب، أن أسئلة الامتحان تعتبر جيدة وفوق المتوسط بنسبة قليلة وذلك مقارنة بامتحانات السنوات السابقة التي شهدت امتحانات صعبة للغاية.

وقال يحيى سلامة، إنه يمكن للطالب المتوسط حل نصف أسئلة الامتحان بسهولة أما النصف الآخر فهو متدرج ويحتاج إلى تركيز وهناك عدد محدود من الأسئلة الصعبة داخل الامتحان.

واشتكى مالك أحمد من الوقت المخصص لامتحان التفاضل والذي لم يكن مناسبا حيث يتطلب الامتحان حل المسائل ومن ثم إعادة حلها مرة أخرى للتأكد من صحة الإجابات.

وشهد محيط مدارس الثانوية العامة بمنطقة الطالبية فيصل إخلاء تجمعات أولياء الأمور عقب الانتهاء من الامتحان وذلك منعا لوجود مشكلات مرورية.