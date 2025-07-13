ننشر أسماء 20 مصابا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل على طريق الغردقة

حصلت "الشروق" على أسماء 20 شخصًا أصيبوا، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل على طريق غارب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وكان اللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل ووجود مصابين.

وتبين أن المصابين هم "حمزة أحمد سيد، زينب علي محمد، علي حسن ربيع، عمر حازم أحمد، أسماء إبراهيم أبو الفتوح، ندى حسام فوزي، أشرف بطرس بولس، مصطفى صبري محمد، ماجد عباس حسين، يوسف ماجد عباس، محمد فريد شوقي".

كما أصيب كل من حور أحمد السيد، بسمة محمد عبدالفتاح، أحمد حسن عبدالكريم، أحمد عبدالهادي أحمد، زكريا سلطان نوبي، كيرلس ياسر صومئيل، أيمان سمير فهمي، يارا حمادة عباس، أحمد السيد محمد، عزة فاروق علي، محمد عبدالرازق محمد، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.