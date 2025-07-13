استشهد 28 فلسطينيا بينهم أطفال، من ضمنهم 8 يجلبون المياه، وأصيب آخرون، منذ فجر الأحد، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار الإبادة الجماعية التي يواصلها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القطاع للشهر الـ22، وفق ما أفادت به للأناضول مصادر طبية وشهود عيان.

وحسب المصادر، شملت استهدافات جيش الاحتلال في مختلف أنحاء القطاع منذ فجر اليوم، خياما لنازحين، ومنازل لمواطنين، وتجمعات لمدنيين.

- شمال القطاع

في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية لمنزل .

كما استشهد فلسطينيان، في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة في بناية بحي الصبرة جنوب المدينة.

-وسط وجنوب القطاع

استشهد 9 فلسطينيين من عائلة "العربيد" وأصيب آخرون، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات.

وفي حادثة منفصلة، استشهد 8 فلسطينيين، بينهم 6 أطفال، وأصيب 16 آخرون، إثر استهداف إسرائيلي لنقطة تعبئة مياه بمخيم النصيرات.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، استشهد 3 فلسطينيين بغارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غرب المدينة.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.