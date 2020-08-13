وفاة 3 سائحين إسبان على الأقل بعد هبوب عاصفة في واد سويسري

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ذكرت السلطات اليوم الخميس أن سائحا إسبانيا مازال مفقودا بعدما قتلت عاصفة مميتة ثلاثة من رفقائه خلال جولة في أحد الأودية بسويسرا.

وبدأ الرجال جولتهم في وادي بارليتوبل جورج في كانتون سانت جالين بسويسرا، أمس الأربعاء. وهناك اعتقاد أنهم فوجئوا بالعاصفة خلال سيرهم.

بدأت السلطات على الفور عملية بحث ولكن تحتم إيقافها جراء سوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع توفر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم الخميس.

يتراوح ارتفاع وادي بارليتوبل من مترا فوق مستوى البحر ما بين1343 و3107 مترا فوق مستوى البحر. ويتم نقل الزوار إلى الأعلى حيث يمكنهم التسلق أو السباحة أو الهبوط إلى أسفل.