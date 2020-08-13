التنمية المحلية: تعاملنا بحزم مع الحالات خروقات لانتخابات مجلس الشيوخ

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، إن الإقبال على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ازداد في الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء؛ بالتحديد ابتداءً من الساعة الرابعة عصرًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المُذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأربعاء، أن التصويت ازداد صباح الأربعاء في بعض المحافظات، كالوادي الجديد وأسوان، بينما ارتفع منتصف اليوم في كفر الشيخ والغربية ودمياط.

وأكد امتلاء صناديق التصويت، بإحدي المدارس التابعة لمحافظة الجيزة، في الساعة 12 ظهرًا، موضحًا سرعة الاستجابة من قبل الهيئة العليا للانتخابات، من خلال تقديم صناديق أخرى على الفور.

وأشار إلى وجود خرق انتخابي، من قبل بعض الحالات في محافظة أسيوط، مؤكدًا أنه تم التعامل معها بحزم.

ولفت «قاسم» إلى إغلاق جميع اللجان الانتخابية في موعدها المحدد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وغلق اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساء مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته، وبدء عمليات الفرز داخل اللجان.