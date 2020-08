ترامب عبر تويتر: اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن «اليوم شهد اتفاق سلام تاريخيًا ما بين أصدقاء أمريكا العظام إسرائيل والإمارات العربية المتحدة»، وذلك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الخميس.

وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».

وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!