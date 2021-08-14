 حسين السيد يعود للقائمة.. الإسماعيلي بالقوة الضاربة في مواجهة الزمالك الحاسمة - بوابة الشروق
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حسين السيد يعود للقائمة.. الإسماعيلي بالقوة الضاربة في مواجهة الزمالك الحاسمة

زياد الميرغني
نشر في: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 11:48 م | آخر تحديث: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 11:48 م

أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال عن قائمة الفريق التي تستعد لملاقاة نادي الزمالك مساء غدًا السبت، ضمن فعاليات الأسبوع الثلاثون من الدوري العام.

وشهدت القائمة عودة حسين السيد الظهير الأيسر الأساسي للفريق بعد انتهاء إيقافه، فيما يغيب محمد حسن لاعب الوسط بسبب الإيقاف و تراكم البطاقات.

وجاءت قائمة الدراويش كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد صبحى ،محمد فوزى ، محمد مجدى.

خط الدفاع: حسين السيد ، باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ، مصطفى الزنارى ، محمد نصر ، عبد الله جمعة ، محمد بيومى.

خط الوسط: عماد حمدى ،عمر الوحش ،محمود دونجا ، محمد عادل ،أحمد مدبولى ،محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، مصطفى فارس ، محمد عبد السميع ، محمد الضرف.

خط الهجوم: شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف ، شيلونجو .


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