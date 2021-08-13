قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن تأهيل وتمكين الشباب يتم وفقًا لاستراتيجية ورؤية متكاملة برعاية القيادة السياسة متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل مؤسسات الدولة.

وأضاف مقلد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الدولة عملت على مدار السنوات الماضية على تمكين الشباب وذلك من خلال استراتيجية متكاملة خرج من رحمها الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضح أن الاستراتيجية قائمة على التأهيل ودعم الشباب سياسيًا واقتصاديًا، قائلًا إن كل مؤسسات الدولة بمختلف أشكالها شهدت ضخ دماء جديدة من الشباب، خلال الفترة الماضية، والذين أدوا بشكل مبهر على المستوى التنفيذي أو التشريعي.

وذكر عضو مجلس النواب، أن «القيادة السياسية مهتمة بالتأهيل والتدريب على أعلى مستوى وإعداد الشاب بشكل جيد لتولي القيادة»، لافتًا إلى أن «تنسيقية شباب الأحزاب أصبحت أهم منصة سياسية لتمكين وتأهيل الشباب».

وأشار إلى أن المفاهيم الجديدة لتأهيل وتدريب الشباب تتضمن فتح بيئة جديدة أمام الشباب للعمل على المستوى الاقتصادي والسياسي والإداري، مستشهدًا بتوفير تمويل قدره 200 مليار جنيه لتأهيل الشباب لسوق العمل.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، تحية تقدير واعتزاز للشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مؤكدًا أن «ثقته مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة».

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخاً استثنائياً من العمل والبناء والنهوض».