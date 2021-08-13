استقبلت القوات المسلحة اللاعبة فريال أشرف عبد العزيز التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة استقبالاً حافلاً عقب وصولها إلى جمهورية مصر العربية بعد مشاركتها المتألقة في دورة الألعاب الأوليمبية " طوكيو 2020 " والتي توجت خلالها بالمركز الأول والميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأوليمبية " طوكيو 2020 " ضمن منافسات رياضة الكاراتيه ميزان (+ 61 كجم ) ، وذلك فى إطار الرعاية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين.

وقدمت القوات المسلحة التهنئة للاعبة على أداءها المشرف باعتبارها سفيرة للشباب المصري في هذا المحفل الدولي، كما قدمت القوات المسلحة التهنئة للاعب محمد إبراهيم السيد " كيشو " أحد أبناء المؤسسة العسكرية لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن منافسات رياضة المصارعة الرومانية ميزان (76 كجم ) في نفس البطولة وسط إشادة كافة الأوساط الرياضية العالمية بهذا الإنجاز العظيم الذي رسم البسمة على وجوه الشعب المصري لترفع بذلك القوات المسلحة أرصدتها في الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع بمختلف الألعاب الرياضية .



يأتي هذا الإنجاز نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية المصرية لخلق كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقاً لأسس علمية مدروسة ومناهج تدريبية متطورة تحت الرعاية الشاملة من القيادة العامة للقوات المسلحة لحصد البطولات بكافة المحافل الأوليمبية .