ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط شخصين، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بالجيزة.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد أكدت قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءت تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.