مطالبات بإزالة العقبات أمام إنشاء فرع تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية قرب برلين

دعا أرمين لاشيت رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي والمرشح لمنصب المستشار الألماني اليوم الجمعة إلى سرعة الموافقة على إنشاء مصنع تابع لشركة إنتاج السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" في جرونهايده قرب برلين.

ونادى لاشيت إلى جانب رئيس الشركة إيلون ماسك بتعديل حقوق رفع الدعاوى القضائية.

وقال لاشيت: "من غير المقبول أن يرفع شخص غير مقيم في مكان الإنشاء، ولكنه يعيش في بحر الشمال أو جبال الألب البافارية، دعوى قضائية لوقف مثل هذه المشاريع، وعلينا أن نعدل هذا شيئا ما".

وقال ماسك إن من الصعب أن تصدر لوائح جديدة كل عام حتى وصل الأمر إلى أنه لا يمكن إنجاز شيء، مشيرا إلى ضرورة مراجعة اللوائح بصورة منتظمة.

وأكد لاشيت على أن اللوائح المعمول بها حاليا وضعت في الفترة التي سبقت اتفاقية باريس للمناخ، مضيفا القول: "ولكن إذا كان الوضع خطيرا كما تقول اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيرات المناخ، فيجب الإسراع بالأمر".

كان اتحاد حماية البيئة والطبيعة في ألمانيا اتهم لاشيت بأنه يسعى "على الأرجح إلى تقديم نفسه كفاعل في المسار السريع للسياسة الصناعية في ألمانيا".

وتقوم شركة تسلا بإنشاء مصنع للسيارات بالقرب من مطار العاصمة برلين، من المقرر أن ينتج نصف مليون سيارة كهربائية هناك كل عام.

كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج في يوليو الماضي لكن أصبحت نهاية العام هي الموعد الأكثر رجحانا الآن.

وتخطط تسلا أيضا لإنشاء مصنع للبطاريات وهو ما يؤخر الحصول على الموافقة.

وحتى الآن تقوم الشركة بالإنشاءات بناء على موافقات مبكرة، غير أن رئيس الشركة بدا واثقا من أن عملية الموافقة ستكتمل في أكتوبر المقبل.