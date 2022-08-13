أوكرانيا: مقتل وإصابة 40 مدنيا خلال 24 ساعة وسط استمرار القصف الروسي لمنطقة دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك الأوكرانية "بافلو كيريلينكو"، اليوم السبت، مقتل خمسة مدنيين وإصابة 35 آخرين؛ نتيجة القصف الروسي للمنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وكتب "كيريلينكو" - في منشور عبر موقع فيسبوك، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - "أنه في يوم 12 أغسطس، قتل الروس خمسة مدنيين في منطقة دونيتسك وأصيب 35 شخصا آخرين".



وأشار "كيريلينكو" إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.. مضيفا أنه منذ انطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، قتلت القوات الروسية 728 مدنيا فيما أصيب 1880 آخرون في منطقة دونيتسك.