 قطر وهولندا تبحثان مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطر وهولندا تبحثان مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على غزة


نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 11:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 11:51 ص

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية بمملكة هولندا كاسبار فيلدكامب.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما بحث الوزيران مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,897 مواطنا وإصابة 92,152 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

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