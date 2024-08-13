تقرير: إطلاق الصواريخ باتجاه تل أبيب الأول منذ مايو الماضي

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب هي الأولى منذ مايو الماضي.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن القذائف أطلقت من منطقة بني سهيلا في خان يونس على بعد كيلومتر ونصف من تمركز الفرقة 98.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جرى إطلاق صاروخين من غزة باتجاه تل أبيب الكبرى بدون تفعيل صفارات الإنذار.

وأضاف جيش الاحتلال أن قذيفة أطلقت من جنوب قطاع غزة سقطت بالبحر قبالة سواحل تل أبيب وأخرى لم تتجاوز حدود إسرائيل، مشيرا إلى رصد قذيفة أخرى أطلقت من غزة ولم تتجاوز إلى الجانب الإسرائيلي، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت قصف تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز "إم 90" وذلك "ردا على المجازر الصهيونية والتهجير المتعمد بحق شعبنا".

وقال مصدر قيادي في الكتائب لـ"الجزيرة" إن الصاروخين انطلقا من منطقة توجد فيها آليات الاحتلال.