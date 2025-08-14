جمال عبد الحميد: هناك كيل بمكيالين في عقوبة رابطة الأندية لجماهير الزمالك

أكد جمال عبد الحميد، نجم الكرة المصرية السابق، وجود مؤشرات إيجابية بشأن قدرة الزمالك على المنافسة بقوة على البطولات هذا الموسم، خاصة في ظل فصل قطاع الكرة عن باقي الأمور الإدارية داخل النادي، مشيرًا إلى أن قيام جون إدوارد، المدير الرياضي، بصرف المكافآت الخاصة بالفوز على سيراميكا كليوباترا، يعد أمرًا إيجابيًا لتحفيز اللاعبين.

وقال عبد الحميد، في برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»: "يانيك فيريرا نجح في توظيف اللاعبين، خصوصًا في الشوط الثاني عندما دفع ببعض العناصر الجديدة، واستطاع قراءة منافسه سيراميكا في اللقاء السابق بشكل جيد، فاعتمد على اللاعبين القدامى في بداية المباراة، ثم أشرك بعض الصفقات الجديدة التي ساهمت في تحقيق الفوز. والمكسب أمر إيجابي في بداية المشوار."

وأضاف: "لاعبو الزمالك نفذوا تعليمات الجهاز الفني، وهناك حالة سعادة بينهم بسبب فيريرا. شيكو بانزا كان يرغب في استكمال المباراة وحزن لحظة استبداله، فيما قدم ناصر ماهر مستوى جيدًا أيضًا. المدرب كوَّن توليفة مميزة في اللقاء."

وتابع: "في بداية مسيرتي، لم تكن هناك فكرة المعسكرات المغلقة، كنا نتجمع في الفندق صباح يوم المباراة، ونتناول وجبة الغداء ثم نتوجه إلى الاستاد. لكن مع تطبيق نظام الاحتراف تغير الأمر، وأصبحت المعسكرات المغلقة هي الأفضل؛ حيث توفر تجمعًا جيدًا وفرصة للحديث عن المباراة والمنافس وكل التفاصيل."

وزاد: "هناك كيل بمكيالين في عقوبة جمهور الزمالك من رابطة الأندية. مراقب مباراة الأهلي ومودرن سبورت تجاهل واقعة هتافات الجماهير ضد حسام حسن.. فهل لم يسمع تلك الهتافات؟ ولماذا لم يذكرها في تقريره؟"

وأكمل: "الجماهير كانت تغني لناديها في السابق، لكن الآن أصبح الهتاف موجهًا ضد الأندية الأخرى. يجب أن تكون هناك عقوبات على الجماهير وليس على الأندية، وينبغي تعديل اللائحة وتوقيع الأندية عليها من جديد."

وأشار إلى أن: "زيزو ينتمي حاليًا إلى مؤسسة هي صاحبة الحق في الرد على أي تجاوزات. هناك لاعبين تعرضوا للكثير من التجاوزات، وجمهور الزمالك سبق أن هتف لإحدى الفنانات التي أعلنت حبها للنادي. كما سبق أن تم الهتاف ضد شيكابالا كثيرًا. وفي النهاية، أنا ضد كل أشكال التجاوزات."