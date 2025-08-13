وكيلا التعليم والثقافة بكفر الشيخ يكرمان أبطال مسابقة القصة القصيرة «مصر بعد مائة عام»

كرمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية ثقافة بالمحافظة، اليوم الأربعاء، أبطال مسابقة القصة القصيرة (مصر بعد مائة عام)، والتي تعد بروتوكول مشترك بين مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ونادي أدب قصر ثقافة كفر الشيخ برئاسة طارق مرسي، رئيس نادي الأدب.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وهالة النواصرة، مدير عام الشئون التنفيذية، بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية لبناء وتنمية قدرات الطلاب.

وجرى الإعلان عن مسابقة كتابة قصة قصيرة، وفازت بها الطالبة ملك محمد تاج الدين عبد الغفار، بإدارة دسوق التعليمية، مدرسة الدسوقي الإعدادية بنات، وبعد ذلك تم الإعلان عن مسابقة لعمل غلاف للقصة، وفازت بها الطالبة ملك فتحي مصطفى، بإدارة الرياض التعليمية، مدرسة الدمرداش للتعليم الأساسي.

وأعقب ذلك عمل سيناريو وحوار للقصة الفائزة وتحويلها لعمل مسرحي، إعداد وإخراج الأستاذة شيرين شبل، موجه أول مركزي للتربية المسرحية.

وجاء ذلك بمشاركة توجيهات عموم الأنشطة بمديرية التربية والتعليم وهم: "نبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية ومدير المسرح المدرسي، د. خالد بدر الدين فكرون، موجه عام المكتبات، د. داليا عليبه، موجه عام الصحافة والإعلام، وعماد المسيري، موجه عام التربية المسرحية، وكرم عبد الملك، موجه أول مركزي للتربية الفنية، ورباب السيد، موجه أول مركزي للصحافة والإعلام، وعلى رأسهم قائد الأوركسترا فريق يوتوبيا المسرحي، وشيرين شبل، مدير الفريق".

وحضر الحفل: "الدكتور محمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، ومصطفى مرعي، المدير العام السابق بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والعديد من المهتمين بالعمل الثقافي والمسرحي والفني".

وكرم نادي أدب كفر الشيخ الدكتور علاء جودة، وكيل الوزارة، والموجهين العموم، وفريق العمل.

وأشاد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بالجهود المبذولة من الطلاب والتوجيه المختص وجميع المشاركين والمشرفين والقائمين على هذا العمل المتميز.