اليابان: قدمنا مساعدة عسكرية لبريطانيا لأول مرة

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الأربعاء أنها قدمت " حماية للأصول العسكرية " التابعة للجيش البريطاني لأول مرة مطلع هذا الشهر، فيما تعد دلالة أخرى على تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية في ظل تزايد التحديدات الأمنية العالمية المتزايدة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن الوزارة القول إن حاملة الطائرات كاجا والمدمرة تيروزوكي التابعتين لقوات الدفاع الذاتي البحرية قامتا بحماية حاملة الطائرات أمير ويلز، خلال مناورات متعددة الأطراف استمرت تسعة أيام ابتداء من الرابع من أغسطس الجاري في غرب المحيط الهادئ.

وأوضحت الوزارة أن بريطانيا تعد ثالث دولة تتلقى مثل هذا الدعم من قوات الدفاع الذاتي، بعد الولايات المتحدة وأستراليا، مضيفة أنه لم يكن هناك أعمال هجومية فعلية ضد السفن البريطانية أثناء التدريبات.

ويذكر أن طوكيو ولندن، وهما حليفتان للولايات المتحدة، تعملان على تعزيز التعاون الأمني بينهما لمواجهة الأنشطة العسكرية المتزايدة للصين في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.