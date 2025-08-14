أُصيب مدنيون سوريون ورجل إطفاء، الأربعاء، بحروق وحالات اختناق ورضوض، جراء حرائق غابات في منطقة سهل الغاب بين محافظتي حماة (وسط) واللاذقية (شمال غرب).

جاء ذلك وفق تدوينات للدفاع المدني السوري وقناة "الإخبارية" السورية الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الدفاع المدني السوري: "استجابت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء وأفواج إطفاء الحراج لسبعة حرائق حراجية (غابات) في محافظتي اللاذقية وحماة يوم الثلاثاء، وتمكنت من إطفاء 3 حرائق منها".

وأشار إلى أن فرق الإطفاء "ما تزال تتعامل مع 4 حرائق"، لافتا إلى "تعرض أحد الإطفائيين لرضوض نتيجة سقوط صخرة عليه أثناء الاستجابة".

وأوضح أن فرق الإطفاء "تواجه صعوبات كبيرة بسبب تضاريس المنطقة شديدة الوعورة وارتفاع درجات الحرارة الكبير، ونشاط حركة الرياح التي تساهم بسرعة انتشار الحريق".

وبين أن أهالي منطقة عناب قرب شطحة بريف حماة الغربي يشاركون "بجهود حثيثة" لدعم عمليات الإخماد في حريق حراجي واسع اندلع منتصف الليل.

وتابع: "تواجه الفرق تحديات كبيرة بفعل التضاريس شديدة الوعورة ودرجات الحرارة المرتفعة".

من جهة أخرى، قال الدفاع المدني السوري، إن كثافة الدخان المنتشر في مناطق ريف حماة الغربي وحماة المدينة، إضافة إلى ريف حمص الشمالي، ازدادت مساء اليوم الأربعاء بفعل حرائق الأحراج في أرياف اللاذقية وحماة".

فيما أشارت قناة "الإخبارية" إلى "إصابة عدد (لم تحدده) من الأشخاص بحروق وحالات اختناق جراء الحرائق المندلعة في قرية عناب بسهل الغاب غربي حماة حيث تم نقلهم للمراكز الصحية القريبة، والبعض الآخر تم علاجهم ضمن سيارات الإسعاف".



