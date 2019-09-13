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مؤمن زكريا: إصابتي نفسية.. ولا أفكر في الاعتزال

علاء العزب
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 12:38 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 12:38 ص

أكد مؤمن زكريا لاعب الأهلي أن إصابته نفسية من الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أنه لا يفكر في الاعتزال.

وقال مؤمن في تصريحات تلفزيونية لقناة «MBC» مصر: "ماذا يعني أن أعتزل، لدي إصرار كبيرة للعودة إلى الملاعب، سيكون رجوعي للأهلي كأنها المرة الأولى التي اتعاقد فيها مع النادي "

وأضاف مؤمن: "الإصابة نفسية بنسبة 60%، في الفترة الأخيرة كنت وحيدا، بالإضافة إلى الاخبار الكاذبة التي نشرت عني لمدة 6 أشهر، لكن الشيء الأكثر تأثيرا علي هو خضوع والدتي لعملية بسبب هذه الأخبار".

وتابع : " سأسافر ألمانيا لمعرفة طبيعة إصابتي، وراضي بكل ماجرى، ولا أتدرب طوال الـ6 أشهر الماضية كنت مع عائلتي فقط"

وأشار مؤمن إلى أن هناك 4 لاعبين يتحدثون معه بشكل دائم منذ إصابته وهم عماد متعب، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وأحمد فتحي، وعمرو السولية.

 


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