طب طنطا تكرم رئيس الجامعة تقديرا لجهوده

قدم الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، درع الكلية نيابة عن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لرئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع، حيث وجه له الشكر والتقدير متمنيًا له مزيد من التوفيق والسداد في حياته القادمة.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع مجلس كلية طب طنطا، والذي عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بكلية الطب، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور أسامة أبو فرحة عميد طب طنطا الأسبق، والدكتور عادل خليفة نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق للدراسات العليا والبحوث، ووكلاء الكلية ومديرو المستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام العلمية.

كما كرم مجلس الكلية، بحضور رئيس الجامعة وعميد طب طنطا، الدكتور عمرو زعير وكيل طب طنطا للدراسات العليا والبحوث؛ تقديرًا لجهوده في خدمة الكلية، وذلك بحضور الدكتوره سحر هزاع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور وليد سامي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.