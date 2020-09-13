محافظ الإسكندرية: الإعلان عن تخفيضات أخرى للتصالح على المخالفات خلال 24 ساعة

محمد الشريف: إحالة 1839 مخالفة بنائية للنيابة العسكرية بحق المقاولين والملاك وليس السكان

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن نسب التخفيض في مصالحات البناء المخالف تصل إلى 25%، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لفحص المناطق المخالفة.

وأضاف الشريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أنه بمجرد وضع اللجنة للتخفيضات المناسبة سيتم الإعلان عنها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ولفت إلى وعي المواطن بأن قانون التصالح جاء في مصلحته ولخدمته، مضيفًا أن معظم المخالفات الموجودة بالمحافظة عبارة عن قيود ارتفاع رأسية، بسبب ازدياد أعداد السكان إلى 5.5 مليون نسمة، إضافة إلى تهالك البنية التحتية.

وذكر أن المحافظة لديها أكثر من 134 ألف قرار إزالة، نفذ منها 4080 فقط، مطمئنًا المواطنين أنه لن يتم إخراج أي أسرة من منزلها لعمل إزالة لأي مخالفة.

ولفت إلى إحالة 1839 مخالفة للنيابة العسكرية، موضحًا أن الإحالة جرت بحق المقاولين الفاسدين والملاك المخالفين وليس السكان، لتسديد ما عليهم من قيمة مصالحات لصيانة البنية التحتية للمحافظة.

ونوه محافظ الإسكندرية، بأن هناك عمارات مبنية تصل إلى 20 طابقًا في شوارع عرضها 3 أو 4 أمتار.