محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الطور

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة طور سيناء، لمتابعة العمل ببعض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، استعدادًا لافتتاحها بحضور عدد من الوزراء المعنيين.

وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال انشاء البوابات والتجميل والميادين بمدخل الطرق بداية من أمام الديوان العام وأعمال التطوير بشارع 306.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن شارع 306 يتضمن 24 محل تجاري هذه المحلات توفر 24 فرصة عمل مباشرة، و 96 فرصة عمل غير مباشرة لشباب المدينة، ومزودة بدورات مياه حريمي ورجالي، وخيام لعرض المنتجات البدوية.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش المدينة، وميدان أفريقيا، والجداريات، وأعمال التجميل بطريق الكورنيش، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل طفرة تنموية خدمية كبرى لأهالي المدينة وزائريها.

رافق المحافظ في الجولة اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد العظيم رئيس المدينة، وبعض القيادات التنفيذية والأمنية بالمدينة