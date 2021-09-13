مسلحون مجهولون يطلقون سراح 240 نزيلا في هجوم على سجن في نيجيريا

تمكن مسلحون مجهولون في نيجيريا من إطلاق سراح 240 نزيلا من داخل أحد السجون خلال هجوم دام ليلة أمس الأحد.

وقال فرانسيس إينابوري، المتحدث باسم إدارة السجن المستهدف، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين، إن السجن الذي يقع في بلدة كابا بولاية كوجي بوسط البلاد تعرض لهجوم من قبل عدة رجال مدججين بالسلاح خلال الليل.

وأضاف إينابوري أن 54 نزيلا فقط لم يتمكنوا من الفرار، مشيرا إلى أن اثنين من ضباط الإصلاحيات قتلا خلال الهجوم.

وأوضخ إينابوري أن القوات الأمنية تبحث عن السجناء الفارين.

وتعد الهجمات على المرافق الإصلاحية في نيجيريا أمرًا معتادًا، حيث تمكن مسلحون في تشرين أول/أكتوبر الماضي من إطلاق سراح نحو 900ر1 نزيل من داخل سجنين في ولاية إيدو الجنوبية.

وتقف وراء تلك الهجمات شبكات إجرامية وجماعات إرهابية يوجد أنصارها في السجون.