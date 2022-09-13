وزيرا الهجرة والمالية يبحثان تحفيز المصريين بالخارج على الاستثمار داخل مصر

وزيرة الهجرة: شركة مساهمة للمصريين بالخارج لتعظيم دورهم في تعزيز الاستثمار

تطبيق إلكتروني بالهواتف الذكية لتيسير تقديم الخدمات للمصريين بالخارج

وزير المالية: نتطلع لتعزيز مساهمات المصريين بالخارج في عملية التنمية



التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. محمد معيط وزير المالية، في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر.

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اجتماعها مع وزير المالية يأتي ضمن اللقاءات التي تعقدها مع الوزراء المعنيين للإسهام في إطار تلبية احتياجات المصريين بالخارج ونقل مطالبهم، موضحة أن وزارة الهجرة بصدد إعداد تطبيق إلكتروني بالهواتف الذكية لتيسير تقديم الخدمات للمصريين بالخارج.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، التي تم رفعها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بما في ذلك توجيهاته بالموافقة على مقترح إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج وبحث آليات تنفيذها؛ على نحو يُساعد في تعظيم دورهم في تعزيز الاستثمارات بمصر، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية الوطنية؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، استهل وزير المالية، اللقاء بالترحيب بالوزيرة واستعرض ما تقدمه الدولة من فرص واعدة بالمشروعات القومية بمختلف القطاعات، إضافة إلى البنية التحتية القوية والقادرة على استيعاب التوسع في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

وأشار إلى أننا نتطلع إلى تعزيز مساهمات المصريين بالخارج في عملية التنمية الشاملة والمستدامة بشتى روافدها، على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وقال الوزير، في لقائه مع السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج وربطهم بوطنهم، وتذليل أي عقبات قد تواجههم بما يسهم في تعميق انتمائهم الوطني باعتبارهم إحدى أدوات القوى الناعمة لمصر، التي تساعدنا في الترويج لأداء الاقتصاد المصري بالخارج.

وأعرب عن استعداده التام للتعاون مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في تنفيذ التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، على النحو الذي يُعزز بنية الاقتصاد القومي.