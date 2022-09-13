تقرير: أوكرانيا تنتظر الدبابات الألمانية الموعودة بفارغ الصبر

انتقدت أوكرانيا، بطء ألمانيا في تسليم دبابات بعد النجاحات التي حققتها كييف مؤخرا شمال شرقي البلاد.



وكتب ميخائيلو بودولياك المستشار الرئاسي باللغة الألمانية عبر موقع تويتر اليوم الثلاثاء: "لم تصل دبابات منذ ستة أشهر لعدم صدور (قرار سياسي) بشأنها".



وذكر أن روسيا قد تستمر في "إرهابها" وقد يموت أوكرانيون نتيجة لتردد ألمانيا.



وأضاف المستشار (50 عاما): "يا ألمانيا، نحن في انتظار وفائك بتعهدك".



وأشار بودولياك في النسخة الأوكرانية من منشوره عبر تويتر بصورة مباشرة إلى ما يسمى بنظام التبادل الدائري الذي تعمل وفقه الحكومة الألمانية لتوفير الأسلحة بشكل غير مباشر إلى أوكرانيا.



وأوضح بودولياك أن "نظام التبادل الدائري لا يعمل"، في إشارة إلى آلية تسلم بموجبها دول من الكتلة الشرقية السابقة مخزوناتها القديمة من الأسلحة السوفيتية إلى أوكرانيا وتحصل على معدات حديثة من ألمانيا كبديل للأسلحة.



واستخدم الجيش الأوكراني، من بين أسلحة أخرى، دبابات من طراز تي- 72 أرسلتها لها بولندا خلال أحدث هجوم ناجح له في منطقة خاركيف.



كما تم انتقاد تأخر ألمانيا في إمداد أوكرانيا بالأسلحة من داخل صفوف الائتلاف الحاكم بالبلاد.



وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده نجحت بفضل الأسلحة المقدمة من الدول الغربية في شن هجمات مضادة أدت إلى استعادة الكثير من البلدات والقرى من أيدي القوات الروسية.