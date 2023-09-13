كيم جونج أون: موسكو سوف تفوز في الحرب ضد أوكرانيا

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توقع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، فوز روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن كيم القول "أنا مقتنع تماما أن الجيش الروسي والشعب اللذين يتسمان بالبطولة سوف يتبنيان ببراعة تقليد النصر ويظهران الشرف والمجد على جبهات العملية العسكرية الخاصة".

ويشار إلى أن موسكو تصف هجومها على أوكرانيا "بالعملية العسكرية الخاصة".

ولم يتم الافصاح عن تفاصيل صفقة الأسلحة المحتملة من كوريا الشمالية لروسيا.

وقال كيم إن هذا من شأنه تمكين روسيا من بناء دولة قوية.

ويقول المراقبون إن المباحثات بين موسكو وبيونج يانج ربما تتناول أيضا المساعدات العسكرية المحتملة من كوريا الشمالية.

وعلى هامش مأدبة العشاء الرسمية، أعلن الزعيم الكوري الشمالي أنه ناقش الوضع السياسي والعسكري في أوروبا وفي شبه الجزيرة الكورية مع بوتين خلال اجتماع ثنائي.

كما أضاف كيم أنه يأمل في أن تضع زيارته أساس شراكة استراتيجية بين الدولتين.