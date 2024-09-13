النص التاني من الطريق يفتتح عروض مهرجان مسرح الهواة على مسرح السامر بالعجوزة

يشارك العرض المسرحي "النص الثاني من الطريق"، من تأليف وإخراج أحمد رجائي، في الدورة العشرين من مهرجان مسرح الهواة، والذي يقام في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري على مسرح السامر بالعجوزة. يُعرض العمل في الثامنة مساء الأحد المقبل، وهو اليوم الأول للمهرجان.

نال نص العرض جائزة المركز الثاني لأفضل تأليف في مسابقة التأليف المسرحي بالدورة الـ16 من المهرجان القومي للمسرح المصري. يناقش العرض أهمية الأسرة، الحب، والفن، وخاصة المسرح، باعتبارها ثوابت راسخة تساهم في تشكيل عقول الشباب، وذلك من خلال قصة حياة "وحيد"، بطل العرض، الذي يعيش مع جده ويعمل كممثل غير محترف في فرقة مسرحية.

يلتقي "وحيد" بحب حياته "سهر"، ويبدأ العرض بحلم يتأثر فيه بـ"ساحرات ماكبث" من مسرحية "ماكبث" لشكسبير. في الحلم، تخبره الساحرات بنبوءة تشبه تلك الموجودة في المسرحية، مما يثير التساؤل: هل سيتمكن "وحيد" من التفوق على الساحرات، أم أن نبوءتهن ستتحقق؟

تُعرض المسرحية لأول مرة من خلال فرقة الجمعية المصرية لمسرح الهواة، ويشارك في بطولتها: أحمد رشاد، مؤمن عيد، ريموندا سامح، مادونا عماد، كريم سمير، ماريا عدلي، يسري محمد، آية علي، محمد تامر، عمر شبل، شهد شريف، آية عثمان، وأحمد مروان.

يشارك أيضًا طلبة الدفعة السابعة من ورشة "سودوكو للفنون" في تقديم الدراما الحركية. يشرف على الدعاية والإعلان محمد بهاء، والمكياج من تصميم مارينا ثابت، أما الأزياء فهي من تصميم هايدي مروان. الإضاءة بإشراف عز حلمي، والدراما الحركية والاستعراضات من تصميم مينا ثابت، والموسيقى والألحان من تأليف ليالي يحيى. بافلي وائل يشغل منصب المخرج المنفذ، كما أن الأشعار والسينوغرافيا من تأليف وإخراج أحمد رجائي.